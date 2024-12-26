Son dakika...Azerbaycan uçağında yeni iddia: Rusya uçağın Hazar Denizi'ne düşmesini mi istedi?

Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı, dün acil iniş sırasında Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. 38 kişi yaşamını yitirdi. İlk bilgilere göre, sis nedeniyle rotası değiştirilen uçak düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderdi.

İlk açıklamalarda, uçağın, kuş sürüsü çarpması nedeniyle düştüğü belirtildi. Ardından bir Rus füzesinin şarapnel parçaları nedeniyle düştüğüne dair kuşkular belirdi. Bu iddia Azerbaycan tarafından doğrulandı.

Kara kutu incelemesi sonrasında kazanın nedeni kesin belirlenecek. Kazaya giden süreç adım adım izlendi:

Uçuş takip firması Flightradar, kaza öncesine ait teknik ve uçuş verilerini paylaştı. Bu verilere göre, J28243 sefer sayılı uçuşun Bakü'den Grozni'ye yapılması planlandı.



GPS PARAZİTLENDİ

Uçak Bakü'den saat 03:55'de ayrıldı. Saat 04.45'e kadar uçaktan geçerli GPS verisi alınmaya devam edildi. Bir süre sonra konum verileri karışmaya başladı ve GPS parazitleri izlendi. Uçak saat 04:25 ile 04:37 arasındaki dönemde konumsal veri göndermeyi tamamen durdurdu. 04:37 ile 04:40 arasında ise uçak muhtemelen hatalı konum verileri gönderdi.



SÜREKLİ YANLIŞ KONUM GÖNDERDİ



Flightradar24 alıcıları saat 04:40 ile 05:03 arasında, 23 dakika gibi uzun süre uçaktan veri almadı ve 05:04 ile 05:13 arasında ikinci bir boşluk oluştu. Saat 05:13'ten 06:07'ye kadar uçaktan alınan tüm verilerde konum bilgisi yoktu. Saat 06:07'den sonra, GPS verileri düzeldi ve uçuşun sonuna kadar 06:28'de uçaktan konum verileri alındı.



75 DAKİKA BOYUNCA SORUN YAŞANDI



Şirket, tüm uçuş için veri alınmamış olsa da, saat 05:13'den den itibaren mevcut olan verilerin uçağın 8000 bin feet yükseklikte, sürekli yukarı ve aşağı irtifa kaybettiğini, birçok kez süratinin azalıp, arttığını açıkladı. Şirket, "Uçak en az 75 dakika boyunca tutarlı irtifa ve hızı koruyamamıştır. Çarpışma mahallinden alınan fotoğraflar ve videolar, dikey dengeleyicinin en azından sol tarafında delinme hasarı olduğunu göstermektedir." bilgisini paylaştı.



DİKEY SABİTLEYİCİ HASARLI



Dikey dengeleyici, uçağın kuyruk takımında bulunuyor. Kuyruk takımı, dikey ve yatay sabitleyicilerden oluşuyor. Bu iki parça, uçağın havada düz bir hat üzerinde istikrarlı ve dengeli uçmasına yardımcı oluyor. Kaza sonrası çekilen görüntülerde, uçağın dikey dengeleyicisinde birçok noktada delikler görüldü. Uçak, havada iken bazı parçalar veya cisim tarafından hasar almış gibi görünüyor.

Kazanın ardından Rus güzesi ihtimali gündeme getirildi ancak resmi açıklama yapılmamıştı. Azerbaycan medyasının ardından Reuters'da Azerbaycan hükümet yetkililerine dayandırarak, Rus füzesinin uçağı vurduğunu teyit etti.