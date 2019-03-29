Son dakika haberi!

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit için İngiliz Parlamentosu'na getirdiği anlaşma üçüncü kez reddedildi.

Parlamentoda yapılan oylamada milletvekilleri 286'ya karşı 344 oyla Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetti.



AB ile varılan uzlaşmaya göre, İngiltere'nin birlikten ayrılması böylece 12 Nisan tarihine ertelendi.



Başbakan May, AB ile yaptığı anlaşmanın bir bölümünün bugün parlamentoda onaylanması halinde istifa edeceğini açıklamıştı.



AB'DEN 10 NİSAN'DA ZİRVE KARARI



İngiliz Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmesi sonrası Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'dan bir açıklama geldi. Tusk: "İngiliz parlamentosunun ayrılık anlaşmasını reddetmesinin ardından 10 Nisan'da zirve düzenleme kararı aldım" dedi.



İNGİLİZ PARLAMENTOSUNDAN ÇEKİLME ANLAŞMASINA DA RET

İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit tarihini 12 Nisan'dan 22 Mayıs'a ertelemek için harekete geçmişti. Parlamento özel oturumda Avrupa Birliği ile müzakere edilen paketin tamamı görüşülmedi.



Daha önce parlamento tarafından reddedilen paket iki bölümden oluşuyordu. Biri, İngiltere'nin AB'den ayrılma koşullarını kapsayan çekilme anlaşması. Diğeri Londra ile Brüksel arasındaki uzun dönemli ilişkileri kapsayan siyasi bildirge.



Parlamentoda sadece "çekilme anlaşması" oylandı. Ancak çekilme anlaşması da İngiliz Parlamentosu tarafından reddedildi. İngiltere Başbakanı Theresa May çekilme anlaşmasının parlamentodan onaylanması karşılığında istifa etme sözü vermişti.

AB liderleri geçen hafta Brüksel'de yapılan zirvede, İngiltere'nin ayrılık anlaşmasını 29 Mart'a kadar kabul etmemesi durumunda, Brexit'i 12 Nisan'a erteleme kararı almıştı.



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...