Son dakika haberi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'da yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, "Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz ve tüm dünyanın buna tepki göstermesi gerekiyor.

Maalesef bugün Amerika'nın da cesaretlendirmesi sonucu İsrail'in bu konulardaki saldırganlığı artmıştır. Tüm bunları konuşuyoruz, peşindeyiz. Kutsal ve milli davalarımızı bırakmayız" dedi.

Kubbetu's Sahra’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın imamlarına ve görevlilerine müdahalede bulundu, Harem-i Şerif’in bazı kapılarını kapattı

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...