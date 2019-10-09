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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunduğu Cezayir’de Fırat'ın doğusuna yönelik beklenen harekatla ilgili açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu şunları söyledi:



"Terör örgütünün esas amacı Suriye'yi bölmektir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Uluslararası hukuk çerçevesinde askerlerimiz ve Dışişleri Bakanlığı olarak BM ve Suriye dahil ilgili ülkelere bildirimde bulunacağız. Bu harekat bölgenin istikrarı için önemli bir harekat olacak. Türkiye ve bölgedeki göçmenlerin de gönüllü bir şekilde bölgeye dönmesi mümkün olacak. Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler ve bu şeklide Suriye'nin sınır bütünlüğüne önemli katkıda bulunacağız."

VİDEO: HAREKATA GERİ SAYIM (SON BİLGİLER)