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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki liderin ikili ilişkiler, Suriye ve enerji konularını ele alması bekleniyor.

Erdoğan, S-400 savunma sistemlerine ilişkin "Gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde, zaten bunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile TSİ 05.00'te başlayan görüşmesi sürüyor.



Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

GÖRÜŞME ÖNCESİ S-400 AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme öncesinde, "İş birliğinin S-400 mutakabatıyla ilerlediğini görüyoruz. Son dönemde ilişkilerimizde ciddi ivme aldık. Akkuyu Nükleer Santrali'nin 2023 yılında tamamlanması önemli. Vize muafiyeti konusunda istediğimiz noktada değiliz" değerlendirmesini yapmıştı.

Putin ise, "2018'de ikili ticaret hacmimiz arttı" açıklamasını yapmıştı.

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