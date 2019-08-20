Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü
Dünya
SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.