SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile İstanbul'da görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.

Görüşme saat 14.00'te başladı ve iki saat yirmi dakika sürdü.

Toplantıda Türkiye-Suriye ilişkileri, terörle mücadele ve terör örgütü PKK/YPG'nın Suriye'deki varlığının ele alınması bekleniyordu.

Gündem maddeleri arasında İsrail'in Suriye'ye artan saldırıları ve Amerika'nın Suriye yaptırımlarını kaldırması da yer alıyor.