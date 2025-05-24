SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile İstanbul'da görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye lideri arasındaki görüşme Dolmabahçe'de başladı. Toplantıya bakanlar da katıldı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.
Görüşme saat 14.00'te başladı.
Toplantıda Türkiye-Suriye ilişkileri, terörle mücadele ve terör örgütü PKK/YPG'nın Suriye'deki varlığının ele alınması bekleniyor.
Gündem maddeleri arasında İsrail'in Suriye'ye artan saldırıları ve Amerika'nın Suriye yaptırımlarını kaldırması da yer alıyor.
BAKANLAR DA DOLMABAHÇE'DE
Dolmabahçe'deki görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de yer aldı.
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