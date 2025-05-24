SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile İstanbul'da görüşüyor

Gündem maddeleri arasında İsrail'in Suriye'ye artan saldırıları ve Amerika'nın Suriye yaptırımlarını kaldırması da yer alıyor.

Toplantıda Türkiye-Suriye ilişkileri, terörle mücadele ve terör örgütü PKK/YPG'nın Suriye'deki varlığının ele alınması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'la bir araya geldi.

BAKANLAR DA DOLMABAHÇE'DE

Dolmabahçe'deki görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de yer aldı.