Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo, telefonda İdlib mutabakatına ilişkin görüşme gerçekleştirdi.
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü
Dünya
SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.