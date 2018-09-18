Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo, telefonda İdlib mutabakatına ilişkin görüşme gerçekleştirdi.