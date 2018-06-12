ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un zirvesi gerçekleşti.



Liderler, görüşme öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump, "Başarılı bir görüşme olacak. Büyük bir şeref duyuyorum. Harika bir ilişkimiz olacağından hiç şüphem yok." dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da "Burada olmak çok güzel. Geçmişteki önyargılarımız ve düşüncelerimiz bizim önümüzde hep engeldi. Bu engelleri aştık ve bugün buradayız." dedi.

40 DAKİKA BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜLER



İki lider açıklamadan sonra baş başa bir görüşme yaptı. Trump ve Kim'in dışında sadece tercümanların katıldığı görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Bu görüşme sonrası gerçekleşen heyetler arası görüşme öncesi iki lider kameralar karşısında kısa açıklamalarda bulundular.

Trump, "Baş başa görüşmek çok iyiydi. Zirve çok çok iyi gidiyor; iki ülke arasındaki ilişki harika." derken, bazı sorunların beraber çalışılarak çözüleceğini, meselelerin birlikte ele alınacağını vurguladı ve Kuzey Kore ile birlikte çalışmayı beklediklerini dile getirdi.

Tercümanı aracılığıyla, "Birçok insan bunun bir tür bilim kurgu filminden bölüm olduğunu düşünecek... Buraya açık fikirlerle geldik" diyen Kim Jong-un ise, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılıp arındırılmayacağına ilişkin gazetecilerin ısrarlı sorularına yanıt vermedi.

Heyetler arası görüşme yaklaşık 2 saat sürdü ve ardından çalışma yemeğine geçildi. Çalışma yemeğinin sona ermesiyle de Trump'tan açıklama geldi: "Hayal ettiğimizden çok daha başarılı bir görüşme oldu, şimdi imzalara geçiyoruz..."

TRUMP'IN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Zirvenin sonunda Trump'ın Singapur'dan ayrılmadan önce basın mensuplarının karşısına çıkması ve bir değerlendirme yapması bekleniyor.

Geçen hafta Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Abe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Kuzey Kore ile bu sürecin tek bir görüşmede biteceğini sanmıyorum, muhtemelen birkaç görüşme olabilir. Kuzey Kore ile ilişkilerimizin normalleştiğini görmek isteriz. Eğer işler iyi giderse Kim Jong-un'u ABD'yi ziyaret etmesi için davet edebilirim. Belki de ziyarete Beyaz Saray'dan başlar." değerlendirmesini yapmıştı.

TARİHİ ZİRVENİN GÜNDEMİ



Trump -Kim zirvesinin en önemli gündem maddesi, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması. ABD tarafı, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını sona erdirmesini talep ediyor.



Kuzey Kore'nin ise Pakistan modeli üzerinde ısrarcı olacağı söyleniyor. Pyonyang, aynı Pakistan gibi nükleer güç olarak kabul edilmeyi hedefliyor. Hatta nükleer silahlarının bir bölümünü elinde tutmayı istiyor. Bu talep karşısında tarafların bir formül geliştirilebileceği konuşuluyor. Bu formüle göre Kuzey Kore kıtalararası balistik füze programını durdurabilir.



Ancak Washington, Kuzey Kore'nin kısa menzilli füzeleri ellinde tutmasına izin verebilir. Böylesi bir formülün ABD'nin müttefikleri Japonya ve Güney Kore'yi rahatsız edeceğine dikkat çekiliyor.



Zirvenin bir diğer amacıysa Kore yarımadasında barışı sağlamak ve Kore savaşını resmen sona erdirecek bir anlaşma üzerinde uzlaşmaya varmak.



Kuzey Kore bu anlaşmayla Amerikan askerlerinin Kore yarımadasından çekilmesini sağlamayı planlıyor. Kuzey ve Güney Kore'nin birleşmesi de gündemde.



Uluslararası toplumun gözünde Güney Kore ile aynı itibarı görmeyi isteyen Kuzey Kore liderinin en büyük hedeflerinden birisiyse ülkesine uygulanan ambargoların kaldırılmasını sağlamak. Kuzey Kore'yi müzakere masasına iten en büyük faktöründe ülkesindeki ekonomik sıkıntılar olduğu konuşuluyor.

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ZİREVEDEN NOTLAR: YEMEK MENÜSÜ



NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, görüşmenin ABD'deki yankılarını aktarırken, sosyal medyada en çok merak edilen konulardan birinin de liderlerin yemek menüsü olduğuna dikkat çekti.



Günay, Trump ve Kim'in zirve sonrası katıldığı yemekte karides, balık, et ve kızarmış pirincin ikram edildiği, tatlı olarak da dondurmanın masada yer aldığı bilgisini paylaştı.



ZİRVENİN MASRAFLARINI KİM KARŞILADI?



ABD-Kuzey Kore zirvesinin tarihinin belli olmasının ardından en büyük tartışma yaratan konulardan biri de, Singapur'da Kuzey Kore'nin masraflarını kimin karşılayacağı sorusuydu.



NTV canlı yayınında Trump-Kim görüşmesini değerlendiren NTV Dış Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe, zirvenin masraflarını Singapur'un karşıladığını belirtti. Yeşiltepe, önemli bir turizm gelirine sahip olan Singapur'un bu sayede dikkatleri üzerinde tutmayı ve bölgedeki gerilimi düşürmeyi amaçladığına dikkat çekti.