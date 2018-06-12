İlişkili Haberler ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un aynı masada

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ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un zirvesi başladı.

Liderler, görüşme öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

40 DAKİKA BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜLER

ABD Başkanı Trump, "Başarılı bir görüşme olacak. Büyük bir şeref duyuyorum. Harika bir ilişkimiz olacağından hiç şüphem yok." dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da "Burada olmak çok güzel. Geçmişteki önyargılarımız ve düşüncelerimiz bizim önümüzde hep engeldi. Bu engelleri aştık ve bugün buradayız." dedi.

İki lider açıklamadan sonra baş başa bir görüşme yaptı. Trump ve Kim'in dışında sadece tercümanların katıldığı görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

HEYETLERARASI GÖRÜŞMEYE GEÇİLDİ

İki lider ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmelere geçti. Heyetlerarası görüşme öncesi açıklama yapan Kim Jong-un "Buraya açık fikirlerle geldik" dedi. ABD Başkanı Trump da, "Kim Jong-un ile baş başa görüşmek çok iyiydi" dedi.

Heyetler arası görüşmenin 1,5 saat sürmesi bekleniyor.

PEKİ ZİRVEDE NELER ELE ALINACAK?



En önemli gündem maddesi, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması. ABD tarafı, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını sona erdirmesini talep ediyor.



Kuzey Kore'ninse Pakistan modeli üzerinde ısrarcı olacağı söyleniyor. Pyonyang, aynı Pakistan gibi nükleer güç olarak kabul edilmeyi hedefliyor. Hatta nükleer silahlarının bir bölümünü elinde tutmayı istiyor. Bu talep karşısında tarafların bir formül geliştirilebileceği konuşuluyor. Bu formüle göre Kuzey Kore kıtalararası balistik füze programını durdurabilir.



Ancak Washington, Kuzey Kore'nin kısa menzilli füzeleri ellinde tutmasına izin verebilir. Böylesi bir formülün ABD'nin müttefikleri Japonya ve Güney Kore'yi rahatsız edeceğine dikkat çekiliyor.



Zirvenin bir diğer amacıysa Kore yarımadasında barışı sağlamak ve Kore savaşını resmen sona erdirecek bir anlaşma üzerinde uzlaşmaya varmak.



Kuzey Kore bu anlaşmayla Amerikan askerlerinin Kore yarımadasından çekilmesini sağlamayı planlıyor. Kuzey ve Güney Kore'nin birleşmesi de gündemde.



Uluslararası toplumun gözünde Güney Kore ile aynı itibarı görmeyi isteyen Kuzey Kore liderinin en büyük hedeflerinden birisiyse ülkesine uygulanan ambargoların kaldırılmasını sağlamak. Kuzey Kore'yi müzakere masasına iten en büyük faktöründe ülkesindeki ekonomik sıkıntılar olduğu konuşuluyor.

