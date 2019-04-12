Son dakika haberi!
Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da yeni bir deprem meydana geldi. Ülkenin Sulawesi Adası'nda meydana gelen depremin büyüklüğü ilk dakikalarda 7.0 olarak açıklandı.
Büyüklük daha sonra 6,8 olarak revize edildi. Depremin ardından tsunami uyarusu yapıldı.
Deprem kuşağındaki ülkede sık sık sarsıntılar yaşanıyor.Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...