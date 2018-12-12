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Fransa'nın Strazburg kentinde yer alan Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede silahlı saldırı meydana geldi. Meydana gelen saldırının terör amaçlı olduğu bildirildi.
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, terör saldırısında 3 kişinin öldüğünü 12 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Fransız Bakan adı "Fiche S" olarak açıklanan ve sabıkası bulunan 29 yaşındaki zanlının hala arandığını ve sınır kontrollerinin arttırıldığını bildirdi. Saldırganın kaçmadan önce askerler tarafından yaralandığı kaydedildi.
Diğer taraftan, Strazburg'da bulunan Avrupa Parlamentosu binası güvenlik sebebiyle kapatıldı ve içinde bulunanlar güvenli bir yere taşındı.