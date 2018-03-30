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SON DAKİKA: Fransa'dan Suriye açıklaması: Yeni askeri operasyon planımız yok

Dünya
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SON DAKİKA HABERİ: Fransa'dan Suriye'ye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde yeni askeri operasyon planımız yok" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! 

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan Suriye'ye ilişkin yeni açıklamalar geldi. Fransa'dan Suriye'nin kuzeydoğusunda DAEŞ'in yeniden güçlenmesi tehlikesinin bulunduğu açıklaması geldi.

Reuters haber ajansı Saray kaynaklarının "Fransa, koalisyonun girişimleri dışında DAEŞ'e karşı Kuzey Suriye'de yeni askeri operasyonlara girmeyi düşünmüyor" bilgisini aktardığını geçti. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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