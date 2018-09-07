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Irak’ın güneyindeki Basra kentinde bir grup gösterici, İran’ın Basra Başkonsolosluğunu basarak, ateşe verdi.



Yerek kaynaklardan alınan bilgiye göre Basra kentinde, "kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı başlayan ve giderek alevlenen gösteriler sırasında, bir grup İran’ın Basra Başkonsolosluğunu bastı.



Konsolosluğa giren öfkeli grup, binayı ateşe verdi.



Basra’daki gösteriler sırasında daha önce devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlere ait binalar da ateşe verilmişti.

IRAK MECLİSİ YARIN BASRA İÇİN "ACİL" TOPLANACAK

Irak Meclisi 12 Mayıs'taki seçimlerin galibi Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine Basra'da yaşanan olaylarla ilgili yarın için olağanüstü toplantı kararı aldı.



Meclis basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yarın düzenlenecek acil oturuma Başbakan Haydar el-İbadi ve ilgili bakanların katılacağı duyuruldu.



Açıklamada ayrıca "Oturumda Basra'daki sorunlar ve son gelişmelere karşı çözümler görüşülecek." denildi.



Sadr, dün yaptığı açıklamada "Basra'da yaşanan olaylar nedeniyle mecliste en geç pazar günü olacak şekilde olağanüstü oturum düzenlemesi" çağrısında bulunmuştu.



Şii dini merci Ayetullah Ali es-Sistani de Basra'da yaşanan gelişmeleri kaygıyla izlediklerini belirterek, göstericilere karşı kullanılan aşırı şiddete son verilmesi çağrısı yapmıştı.



Basra halkının 8 Temmuz'dan bu yana "yeterli kamu hizmeti sunulmadığı, elektrik ve su sıkıntısı, işsizlik ve yolsuzluk" gibi gerekçelerle düzenlediği gösterilerin şiddeti son günlerde artmıştı.



Güvenlik güçlerinin olayları bastırmak için açtığı ateş sonucu şu ana kadar 20'den fazla gösterici hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.



BASRA'YA SEYAHAT UYARISI

﻿Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Basra vilayetine seyahat edecek olan Türk vatandaşlarının güvenlikleri için protesto gösterilerinin yapıldığı bölgelerden uzak durmalarını tavsiye etti.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın Basra vilayetinde olumsuz yaşam koşullarına tepki olarak başlatılan ve şiddeti son dönemde artan protesto gösterileri endişeyle takip edilmektedir. Irak Hükümeti’nin ve dost ve kardeş Irak halkının karşılaştığı sınamaların üstesinden gelmesi için hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ülkemiz, Basra vilayetinin en kısa sürede hak ettiği huzura ve refaha kavuşması için her türlü katkıyı sunmaya hazırdır." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, "Basra vilayetinde bulunan veya anılan vilayete seyahat edecek olan vatandaşlarımızın güvenlikleri için, protesto gösterilerinin yapıldığı bölgelerden uzak durmaları ve gelişmelere dair Bakanlığımız ve Bağdat Büyükelçiliğimiz tarafından yapılabilecek uyarı ve duyuruları takip etmeleri tavsiye edilmektedir." uyarısı yapıldı.