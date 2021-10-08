SON DAKİKA HABERİ: 2021 Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu

SON DAKİKA HABERİ: 2021 Nobel Barış Ödülü, Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a verildi.

Haberler - ntv.com.tr 08.10.2021 - 12:06

SON DAKİKA HABERİ: 2021 Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu

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2021 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan isimler açıklandı. 

Norveç Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen düzenlediği basın toplantısında, Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a "Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için verdikleri cesur mücadeleden dolayı" ödül verildiğini söyledi.

Komite, "Onlar, aynı zamanda demokrasi ve basın özgürlüğünün giderek daha olumsuz koşullarla karşı karşıya kaldığı bir dünyada bu ideale sahip çıkan tüm gazetecilerin temsilcileridir” dedi.

Ödül, Alman Carl von Ossietzky'nin ülkesinin savaş sonrası gizli yeniden silahlanma programını ifşa ettiği için 1935'te kazanmasından bu yana ilk kez gazetecilere veriliyor. 

Reiss-Andersen, "Özgür, bağımsız ve gerçeklere dayalı gazetecilik, gücün kötüye kullanılmasına, yalanlara ve savaş propagandasına karşı korunmaya hizmet eder" dedi.

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