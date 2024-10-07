SON DAKİKA HABERİ: 2024 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: 2024 Nobel Tıp Ödülü’nün sahipleri belli oldu. Ödül, mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi çalışmalarından dolayı ABD’li Victor Ambros ve Gary Ruvkun’a verildi.

SON DAKİKA HABERİ: 2024 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu
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Son dakika haberi! 2024 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu.

Nobel Tıp Ödülü bu yıl mikroRNA’nın keşfi ve gen düzenlemesi çalışmalarından dolayı ABD’li Victor Ambros ve Gary Ruvkun’a verildi.

SON DAKİKA HABERİ: 2024 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu - 1

ÖDÜL, 2023 YILINDA MACAR VE ABD’Lİ BİLİM İNSANLARINA VERİLMİŞTİ

Nobel Tıp Ödülü geçen yıl, mRNA içerikli Kovid-19 aşısının geliştirilmesini sağlayan çalışmalara imza atan 68 yaşındaki Macar asıllı bilim insanı Katalin Kariko ve 64 yaşındaki ABD’li bilim insanı Drew Weissman’a verilmişti.

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