AB ve NATO'dan ortak açıklama: Yaptırımlar Rusya'nın ekonomisini ciddi şekilde yıpratacak

SON DAKİKA HABERİ: AB ve NATO'dan Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki askeri harekatına ilişkin yapılan açıklamada,  "Yaptırımlar Rusya'nın ekonomisini ciddi şekilde yıpratacak. Ukrayna'dan gelecek sığınmacı akınını hazırız" denildi.

Haberler 24.02.2022 - 15:53 | Son Güncelleme : 24.02.2022 - 16:04

AB ve NATO'dan ortak açıklama: Yaptırımlar Rusya'nın ekonomisini ciddi şekilde yıpratacak

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Son dakika haberi! Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'dan olabilecek muhtemel mülteci akını için hazırlandıklarını duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, NATO'nun Brüksel'deki ana karargahında Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

NATO ve AB'nin Rusya'ya karşı birlik olduğunu belirten Stoltenberg, Moskova yönetiminin uluslararası hukuku ve Avrupa'nın güvenliğinin inşa edildiği temelleri ihlal etmesini kınadıklarını bildirdi.

İki kuruluşun birliğinin, Rusya'nın ne kadar izole ve yalnız olduğunu gösterdiğini dile getiren Stoltenberg, yarınki NATO Liderler Zirvesi'ne von der Leyen ve Michel'i de davet ettiğini söyledi.

OLASI MÜLTECİ AKINI SÖZ KONUSU

Von der Leyen de potansiyel mülteci akınına hazırlıklı olunması gereken bir aşamada olunduğunu belirterek, "Ukrayna'dan gelen mültecileri hemen karşılamak ve ev sahipliği yapmak için net acil durum planlarımız var." dedi.

Ülke içinde yerinden edilmiş insanlar için de yardım planlarının bulunduğunu ifade eden von der Leyen, Ukrayna'ya yönelik mevcut 1,2 milyar avroluk yardımın ötesinde yeni desteklerin de verileceğini söyledi.

Von der Leyen, mümkün olduğunca az mülteci olmasını umduklarını vurgulayarak, "Ancak onlar için tamamen hazırız ve gelenleri memnuniyetle karşılarız." diye konuştu.

Michel de Belarus'a seslenerek, Minsk yönetimini Rusya'nın eylemlerinde yer almamaya çağırdı.

"TEK SORUMLU RUSYA"

Liderler, bir gazetecinin "Ukrayna sizin kuruluşlarınıza yakın olmak istediği için saldırı altında. Saldırıyı engellemek için yaptıklarınız işe yaramadı. Başka ne yapabilirdiniz?" sorusunu yanıtladı.

Stoltenberg, soruya, "Ukrayna'da şu an olanların tek sorumlusu Rusya." yanıtını verirken, Von der Leyen Ukrayna'nın AB'ye yakınlaşması sürecinde son iki yılda büyük yol katettiğini, Serbest Ticaret Anlaşması'na imza atıldığını ve AB'nin halihazırda Ukrayna'nın elektrik şebekesini Rusya'dan ayırma çabasında destek verdiğini söyledi.

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