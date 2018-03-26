Son dakika haberi... ABD 60 ve AB 30 Rus diplomatı sınırdışı ediyor

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Eski Rus ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından başlayan diplomatik kriz büyüyor. ABD ve 14 AB üyesi ülke, Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldı.
ABD, 60 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldığını duyurdu. ABD'nin sınırdışı etme kararı aldığı 60 diplomattan 48'inin Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nde görevli personelinden, geri kalanının New York merkezli Birleşmiş Milletler'de görevli personelinden olduğu belirtildi.
Ayrıca Rusya'nın Seattle Konsolosluğu da kapatılacak.
KANADA 4 RUS DİPLOMATI SINIRDIŞI EDİYOR
Kanada da, İngiltere ile dayanışma amacıyla 4 Rus diplomatı sınırdışı edeceğini duyurdu.
14 AB ÜYESİ ÜLKE DE RUS DİPLOMATLARI SINIRDIŞI EDİYOR
Casus krizinde İngiltere'ye destek vermek amacıyla AB üyesi 14 ülke de 30 Rus diplomatı sınırdışı ediyor.
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk 14 AB ülkesinin Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldığını söyledi.
Almanya 4, Ukrayna, 13, Çekya 3, Polonya 4, Hollanda 2, İtalya 2 ve Letonya 1 diplomatı sınırdışı edeceğini açıkladı.
MASS: 4 RUS DİPLOMATI SINIRDIŞI ETTİK
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bakanlığın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Salisbury'deki zehirleme olayının aydınlatılmasına ilişkin Rusya'nın hala katkı sağlamaması yüzünden Almanya'nın bugün 4 Rus diplomatı sınırdışı ettiğini duyurdu.
RUSYA'DAN JET YANIT
Rusya ise yaptığı açıklamada en az 60 ABD'li diplomatı sınırdışı edeceklerini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ve AB üyesi ülkelerin Rus diplomatları sınırdışı etme kararını güçlü bir şekilde protesto ettiğini açıkladı.