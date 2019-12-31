SON DAKİKA HABERİ: ABD Bağdat Büyükelçiliği işgal edildi

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları elçiliği işgal etti.

Bağdat Büyükelçisinin ve büyükelçilik çalışanlarının binayı terk etti.



Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını da ateşe verdi.

"TAM BİR TAHLİYE YAPTIKLARINI ZANNETMİYORUM"

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, NTV canlı yayınına katılarak, "Basına yansıyan bilgilere göre ABD saldırılarında 25'in üzerinde Haşdi Şabi milisi öldü. ABD ilk defa resmi bir açıklamayla Haşdi Şabi unsurlarına yönelik bir saldırıyı üstlenmiş oldu.

Artan gerginliğe bakıldığında Amerikalıların gerekli önlemleri almış olduğu görülüyordu. Büyükelçilikte şu anda Amerikalı çalışan vardır. Görüntülere bakıldığında büyükelçilik önündeki kalabalık artıyor. Ülkede ekim ayından itibaren gerginlik vardı.

Haşdi Şabi gerginliği de üstüne gelmiş oldu. Bunun kolay kolay atlatılabileceğini düşünmüyorum. İşgalden beri Amerikalıların askeri varlığı ülkede sorgulanan bir konu. Büyükelçilite tam bir tahliye yaptıklarını zannetmiyorum" açıklamasını yaptı.

PROTESTOCULARA MÜDAHALE EDİLDİ

Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine giren göstericilere, güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale etti.



Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliğine giren göstericilere ilk müdahale elçiliğe ait güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirildi.



Söz konusu güvenlik güçleri, protestocuları binadan uzaklaştırmak için gaz bombası kullandı.



Yerel medyada yer alan haberlere göre, müdahale nedeniyle bazı göstericiler yaralandı.



Başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi taraftarları, ABD yönetiminin önceki gün Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etti.



Irak Hizbullahı ve Haşdi Şabi bayraklarıyla elçilik binasına girmeye çalışan yüzlerce kişi, ABD karşıtı sloganlar atıyor.



Şİİ MİLİS LİDERLERİ DE ORADA

Protestocular, binanın içine girmeye çalışırken, Haşdi Şabi’ye bağlı Bedir Tugayları Komutanı Hadi el-Amiri ve Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazali'nin de elçilik binası önünde olduğu görüldü.



Şii protestocular elçilik önünde eylem çadırları kurmaya başladı.



Göstericiler ayrıca elçilik binasının duvarına "halk tarafından kapatıldı" yazdı.

ABD HİZBULLAH'A AİT 5 ÜSSÜ VURMUŞTU

ABD Savunma Bakanlığı önceki gün, diplomatlarına yapılan saldırıya misilleme olarak, Hizbullah Tugaylarının, Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.



Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını bildirmişti.



Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını açıklamıştı.



"Hizbullah Tugayları" ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor.