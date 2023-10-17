SON DAKİKA HABERİ: ABD Başkanı Biden, İsrail'e gidiyor

Son dakika haberi! İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 11. gününde devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'i ziyaret edeceği açıklandı.

Açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan geldi. Blinken, Başkan Joe Biden'ın çarşamba günü İsrail'i ziyaret edeceğini duyurdu. Biden'ın İsrail'e desteğini bir kez daha yineleceğini vurgulayan Blinken, ABD ve İsrail'in Gazze'deki sivillere insani yardımları ulaştıracak bir plan üzerinde çalışacaklarını kaydetti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...