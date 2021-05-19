SON DAKİKA HABERİ: ABD Başkanı Biden'dan Netanyahu'ya gerginliğin düşürülmesi çağrısı

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede ateşkese giden yolda bugün gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti.

GEÇTİĞİMİZ GÜN DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini söylemişti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Biden'ın görüşmede, "Ayırt gözetmeksizin yapılan roket saldırıları karşısında İsrail'in kendini savunma hakkına kati desteğini dile getirdiği" belirtilmişti.



Biden'ın toplumlararası şiddet ile ilgilenilmesi ve Kudüs'te sükunetin sağlanmasına yönelik çabaları memnuniyetle karşıladığına işaret edilen açıklamada, "Biden, masum sivillerin korunmasını sağlamak için İsrail'i elinden gelen çabayı göstermeye teşvik etti" ifadesine yer verilmişti.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 221 kişi yaşamını yitirdi, 1500'den fazla kişi yaralandı.

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