SON DAKİKA HABERİ: Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19'a yakalandığı duyuruldu. 79 yaşındaki Biden'ın hafif semptomlar gösterdiği ve Paxlovid adlı ilacı aldığı belirtildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19'a yakalandığını ve hafif belirtiler gösterdiğini duyurdu.Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Başkan Biden'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Kendisi, tamamen aşılı ve 2 kez destek dozunu da oldu, hafif belirtiler gösteriyor" ifadesini kullandı.Biden'ın, ABD Hastalık ve Kontrol Merkezlerinin (CDC) talimatları gereği, Beyaz Saray'da karantinaya gireceğini ve tüm işlerini uzaktan yöneteceğini belirten Jean-Pierre, Biden'ın bugünkü toplantılara da Zoom üzerinden ya da telefonla katılacağını aktardı.Jean-Pierre, "Paxlovid" ilacı ile Biden'ın tedavisine başlandığını kaydetti.Beyaz Saray'ın Biden'ın sağlık durumu konusunda günlük bilgi vereceğini kaydeden Jean-Pierre, protokoller gereği Beyaz Saray'ın Biden ile yakın temaslı herkesi bilgilendireceğini ifade etti.Jean-Pierre, Biden'ın en son 19 Temmuz'da test yaptırdığını ve sonucunun negatif olduğunu bildirdi.Öte yandan Biden'ın Doktoru Kevin O'Connor yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın bugün rutin kontrolleri kapsamında Covid-19 testi yaptırdığını ve sonucun "pozitif" çıktığını kaydetti.BURUN AKINTISI VE HALSİZLİK VARBiden'ın hafif belirtilerinin dün akşam başladığını aktaran O'Connor, başkanın burnunun aktığını, yorgunluğu olduğunu ve zaman zaman boğaz kuruluğundan yakındığını anlattı.O'Connor, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından acil kullanım onayı alan Paxlovid isimli ilacı Biden'a yazdığını belirterek, "Başkan'ın aşılı ve destek dozlu olarak bu tedaviye olumlu yanıt vereceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı."KANSER OLDUM" AÇIKLAMASI KAFA KARIŞIKLIĞI YARATTIDiğer taraftan, Biden'ın katıldığı bir etkinlikte kansere yakalandığını söylemesi tüm dünyada tartışma yarattı. Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan önceki gün yapılan açıklamada, Biden'ın bu ifadelerde kastının göreve gelmeden önce atlattığı cilt kanseri olduğu ifade edildi.Biden'ın Massachusetts eyaletinde katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında fosil yakıtlara işaret ederek "Bunlar yüzünden ben ve birçok insan kansere yakalandık, memleketim Delaware ülkede en çok kanser oranına sahip" ifadeleri ile kafa karışıklığı yaratmıştı.BİDEN'IN KULLANDIĞI PAXLOVİD İLACI HAKKINDAABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD'li ilaç firması Pfizer'ın Covid-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilaca 23 Aralık'ta "acil kullanım" onayı verdi. FDA'dan yapılan açıklamada, acil kullanım onayı verilen bu ilacın Covid-19'a karşı ağızdan alınan ilk tedavi yöntemi olduğu bildirildi.Açıklamada, ilacın güvenli olduğu, hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada önemli bir araç olacağı ifade edildi."Paxlovid" adıyla reçeteyle satışa sunulan ilaç, 12 yaş üstü yüksek riskli hastaların tedavisinde kullanılıyor. HASTANEYE YATIŞ VE ÖLÜM ORANLARINI YÜZDE 89 AZALTIYORPfizer, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıkladı.