Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Başkanı Rex Tillerson'ı görevden alındığını ve yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'nun geleceğini Twitter'dan duyurdu.

CIA'IN BAŞINA KADIN BAŞKAN



Trump, Pompeo'dan boşalan CIA başkanlığına da Gina Haspel'in geleceğini açıkladı. Gina Haspel ABD dış istihbarat birimi CIA'ın ilk kadın başkanı olacak.

Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınacağını şu tweet'le duyurdu:



"CIA Başkanı Mike Pompeo yeni dışişleri bakanımız olacak. Mükemmel işler yapacak. Rex Tillerson'a yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum. (CIA'in Başkan yardımcısı) Gina Haspel CIA'in ilk seçilen kadın başkanı olacak. Hepsine başarılar,"

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 March 2018

TRUMP: POMPEO'YA GÜVENİM TAM

Tillerson kararı sonrası ilk açıklamasını yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Tillerson'ı görevden alma kararımı tek başıma verdim. Tillerson ile birçok konuda fikirlerimiz uyuşmadı. Tillerson ile düşüncelerimiz aynı değildi, Pompeo'ya güvenim tam. İlk andan itibaren Pompeo ile çok iyi anlaştık. CIA'ın ilk kadın başkanının başarılı olacağına eminim" şeklinde konuştu.

Trump'ın açıklaması, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Afrika ziyareti dönüşünden saatler sonra gelmesi dikkat çekti.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA



Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore ile görüşme ve yeni ticaret anlaşmaları pazarlıklarını yeni ekiple yapmak istediği ve bu nedenle değişiklikleri hemen yaptığını belirtti.

REX TILLERSON KİMDİR?



Rex Tillerson Trump tarafından ABD Dışişleri Bakanı olmadan önce dünyanın en büyük enerji şirketlerinden Exxon Mobil'in başkanlığını yapıyordu.



40 yıl enerji sektöründe çalışan Tillirson 2004 yılından ABD Dışişleri Bakanlığı görevine getirilene kadar ABD'nin en büyük enerji şirketi ExxonMobil CEO'su olarak çalıştı. ABD Dışişleri Bakanı olmadan önce Rex Tillerson'in siyasi bir kariyeri bulunmuyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la birçok konuda aynı fikirde olamadıklarını belirtti.

POMPEO'YA YAKIN İSİMLERDEN GINA HASPEL KİMDİR?



ABD Başkanı Donald Trump koltuğa oturduğu 20 Ocak 2017 tarihinden sonra CIA Başkanlığı'na Mike Pompeo'yu getirmişti. Pompeo kendi ekibini kurarken başkan yardımcılığı görevini Gina Haspel'e vermişti.



Daha önce CIA'in gizli tesislerindeki işkencelerde adı anılan Haspel'in bu göreve getirilmesi ABD'de geniş yankı bulmuştu



Tayland’da bulunan CIA hapishanesini yöneten Haspel, CIA Başkanı Mike Pompeo’nun yardımcılığı görevine getirilmişti.



Pompeo, Haspel’in atamasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Haspel’i “örnek bir istihbarat çalışanı” olarak tanımlamıştı.



Pompeo, “Haspel, kendisine verilen görevleri en iyi şekilde neticelendirecek örnek bir kişidir. İstihbari yeteneklerinden dolayı çok şanslıyız” ifadesini kullanmıştı.