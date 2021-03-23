SON DAKİKA HABERİ: ABD Dışişleri Bakanı: Türkiye ile yakın ilişkileri korumak ABD ve NATO'nun çıkarına

Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile “Transatlantik bağını güçlendirmek” konulu sohbet toplantısı düzenlemek üzere Brüksel'e gitti.

Blinken, toplantıdan önce Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel'de bulunan Blinken, ittifakın Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile “Transatlantik bağını güçlendirmek” konulu toplantıda konuştu.

"Türkiye köklü ve değerli bir müttefik" diyen Blinkeni "Ankara ile anlaşamadığımız noktalar olduğu sır değil" dedi. Blinken; "Türkiye ile yakın ilişkileri korumak ABD ve NATO'nun çıkarına" ifadesini de kullandı.



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