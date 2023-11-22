SON DAKİKA HABERİ: ABD - Kanada sınırında şiddetli patlama

Son dakika haberi! ABD ile Kanada'yı birbirine bağlayan Rainbow Köprüsü üzerinden geçen bir araçta patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Patlamanın terör saldırısı olup olmadığı araştırılırken, iki ülke arasındaki geçişler durduruldu. Bölgede patlama sonrası küçük çaplı yangın çıktı.

