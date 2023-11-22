SON DAKİKA HABERİ: ABD - Kanada sınırında şiddetli patlama

SON DAKİKA HABERİ: ABD - Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerindeki Rainbow Köprüsü'nden geçen araçta patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi öldü. Patlamanın terör saldırısı olup olmadığı araştırılırken, iki ülke arasındaki geçişler de durduruldu.

SON DAKİKA HABERİ: ABD - Kanada sınırında şiddetli patlama
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Son dakika haberi! ABD ile Kanada'yı birbirine bağlayan Rainbow Köprüsü üzerinden geçen bir araçta patlama meydana geldi. 

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Patlamanın terör saldırısı olup olmadığı araştırılırken, iki ülke arasındaki geçişler durduruldu. Bölgede patlama sonrası küçük çaplı yangın çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: ABD - Kanada sınırında şiddetli patlama - 1

KANADA BAŞBAKANI TRUDEAU: DURUMU ÇOK CİDDİYE ALIYORUZ

Patlayan aracın Kanada üzerinden ABD'ye giriş yaptığı öğrenildi.

Yerel kaynaklara göre, patlayan araçtaki 2 kişi öldü, bir sınır memuru ise yaralandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD - Kanada arasındaki tüm sınır geçişlerinde ek güvenlik önlemleri alındığını belirterek, "Durumu çok ciddiye alıyoruz." dedi.

Öte yandan patlayan aracın sınırdaki ilk güvenlik kontrolünden geçtiği, olayın ikinci kontrole ilerlerken yaşandığı iddia edildi.

SON DAKİKA HABERİ: ABD - Kanada sınırında şiddetli patlama - 2

RAİNBOW KÖPRÜSÜ ABD VE KANADA'YI BİRBİRİNE BAĞLIYOR

Rainbow Köprüsü Kanada’nın Ontario kenti ile ABD’nin New York kentini birbirine bağlıyor.

Köprü ayrıca dünyaca ünlü Niagara Şelalesi’nin bulunduğu bölgede yer alıyor.

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