SON DAKİKA HABERİ: ABD: NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız

SON DAKİKA HABERİ: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız. Esad rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı. Jeffrey'i atılacak adımları koordine etmek için görevlendirdim" açıklaması yaptı.

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Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'de şehit edilen Türk askerlerinin ailelerine başsağlığı dileyerek, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i, Suriye'de atılacak adımları koordine etmek için Ankara'ya gönderdiğini belirtti.

Pompeo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün, İdlib'deki saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarının durması için de çağrıda bulunan Mike Pompeo, "James Jeffrey'i, bu istikrarı bozucu saldırıya yanıt olarak atılacak adımları koordine etmesi için Ankara'ya gönderdim. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

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