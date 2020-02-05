SON DAKİKA HABERİ: ABD, Türkiye'yle gizli İHA programını askıya aldı

Son dakika haberi!
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'yle birlikte yürüttüğü istihbarat işbirliği programını sonlandırdı.
Reuters haber ajansına konuşan dört ABD'li yetkili, terör örgütü PKK'yla mücadelede Türkiye'ye istihbarat sağlayan gizli insansız hava aracı programına son verildiğini aktardı.
ABD'li yetkililer İncirlik'ten kalkan silahsız İHAların PKK'yla mücadele için istihbarat topladığını aktardı.
Pentagon Sözcüsü ise konuya ilişkin net bilgi vermeyi reddetti. Sözcü, "Türkiye'nin PKK'ya yönelik mücadelesi farklı şekilllerde destekledik. Güvenlik politikalarımız gereği bu operasyonlara ilişkin detaylı bilgi paylaşmıyoruz" dedi.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...