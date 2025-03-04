SON DAKİKA HABERİ: ABD, Ukrayna'ya yaptığı tüm silah yardımlarını durdurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump'ın talimatıyla Ukrayna'ya yapılan askeri yardımları duraklatma kararı aldı.

Beyaz Saray yetkilisi, Trump yönetiminin Ukrayna'ya askeri yardımları duraklatma kararı aldığını söyledi ancak bu kararın yardımları bitirme anlamı taşımadığını belirtti.

ABD'nin süreci yakından takip edeceğini ve bu kararın sonuçlarını beklediğini ifade etti. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Trump, Ukrayna'ya askeri yardımların kesilmesi ihtimaline yönelik henüz net bir karar almadıklarını söylemişti.



Trump, "Zelenski Ukrayna'da savaşın uzun süre devam edeceği konusunda haklı olmasa iyi olur" ifadelerini kullanmıştı.



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