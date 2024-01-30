SON DAKİKA HABERİ: ABD üs saldırısına nasıl karşılık verecek? Biden'dan açıklama

Son dakika haberi! ABD Başkanı Joe Biden 3 askerin hayatını kaybettiği Ürdün-Suriye sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya nasıl karşılık verecekleri sorusuna yanıt verdi.

Biden, "Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, bunun peşinde değiliz." derken, "Saldırılara nasıl karşılık vereceğine karar verip vermediği" sorusuna ise "evet" yanıtını verdi.

İran'ın sorumlu olup olmadığı sorulduğunda ise Biden şunları söyledi: "Saldırıları gerçekleştirenlere silah sağlamaları anlamında onları sorumlu tutuyorum."

BEYAZ SARAY: İRAN'IN ROLÜ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de günlük basın brifinginde ABD üssüne yapılan saldırıyı değerlendirdi.



Saldırıya nasıl karşılık verecekleri konusunda Ulusal Güvenlik Konseyinde tüm detayları konuştuklarını aktaran Kirby, Başkan Joe Biden'ın bu konuda karara vardığını ifade etti.



İran'ın bölgede Amerikan askeri unsurlarına düzenlenen saldırılarda silahları temin eden ülke olduğunu bildiklerini hatırlatan Kirby, son saldırıda Tahran'ın doğrudan bağlantısı olup olmadığını araştırdıklarını belirtti.



Kirby, "Geçmişte İran ve İran Devrim Muhafızları Ordusunun bu gruplara silah ve diğer askeri kapasiteleri sunduklarını biliyoruz, buna İHA'lar da dahil. Ancak Pentagon son saldırıda kullanılan İHA ile ilgili çalışmasını halen sürdürüyor." dedi.



ABD'nin vereceği askeri karşılığın boyut ve seyrine ilişkin soruyu da yanıtlayan Kirby, "Çok muhtemeldir ki burada tek bir eylem değil, çok katmanlı bir yaklaşım göreceksiniz, zamana yayılmış çok sayıda eylemi (saldırıyı) barındıran bir yaklaşım." değerlendirmesini yaptı.



ABD'nin nerelere ve ne şekilde saldırı düzenleyeceği konusunda detaya girmeyen Kirby, öncekilerden farklı olarak, bu sefer çok katmanlı ve tek seferlik olmayan saldırılar olabileceğini vurguladı.