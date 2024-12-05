SON DAKİKA HABERİ: ABD'de 7.0 büyüklüğünde deprem

Gelen ilk bilgilere göre deprem Kaliforniya sahilinden 63 kilometre uzakta gerçekleşti. Deprem ABD saatiyle 18:44:19'da yaşandı.



Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin büyüklüğünü 7.0, derinliğini 0.6 km olarak açıkladı. Depremden sonra irili ufaklı artçı sarsıntılar yaşandı. ﻿​



TSUNAMİ UYARISI



California'nın kuzeyi ile Oregon eyaletlerinde hissedilen depremin ardından ABD Ulusal Hava Durumu Servisine bağlı Tsunami Merkezinden tsunami uyarısı yapıldı.



ABD'nin en büyük eyaleti California'nın kuzeyinde meydana gelen deprem ve ardından yapılan tsunami uyarısı bölgeyi alarma geçirdi.



Amerikan medyası, tsunami uyarısının en az 5 milyon kişiyi kapsadığını bildirdi.













