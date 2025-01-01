SON DAKİKA HABERİ: ABD'de araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, ABD'nin New Orleans eyaletinin eğlence merkezlerinden Bourbon Caddesi'nde bir araç kalabalığın arasına daldı. Saldırganın pikap (küçük kamyonet) kullandığı bildirildi.

Olayda ilk belirlemelere göre en az 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin ise yaralandığı açıklandı. New Orleans polisi, yerel halka olay bölgesinden uzak durulması çağrısında bulundu.

ARACINDAN İNEREK ATEŞ AÇTI

Görgü tanıkları yerde yaralı çok sayıda insan gördüklerini aktardı. Tanıklar bir aracın kalabalığa daldığını ve ardından sürücünün insanlara ateş açtığını, bunun üzerine polisin ateşe karşılık verdiğini belirtti.

Yetkililere göre, saldırganın ateş açtığı kişilerden ölen olmadı ancak iki polis memuru yaralandı.

FBI, olay yerinde patlayıcı da bulunduğunu açıkladı.