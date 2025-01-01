SON DAKİKA HABERİ: ABD'de araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var
ABD'nin New Orleans eyaletinde bir araç yeni yıl kutlamaları yapan kalabalığın arasına daldı. Sürücünün daha sonra aracından inerek ateş açtığı ve polisin karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandığı belirtildi. Saldırganın ateş açtığı kişilerden ölen olmadıancak iki polis memuru yaralandı. Olayda ilk belirlemelere göre en az 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. New Orleans polisi, yerel halka olay bölgesinden uzak durulması çağrısında bulundu. Saldırıyla ilgili soruşturmayı FBI'ın üstlendiğini açıklandı.
İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, ABD'nin New Orleans eyaletinin eğlence merkezlerinden Bourbon Caddesi'nde bir araç kalabalığın arasına daldı. Saldırganın pikap (küçük kamyonet) kullandığı bildirildi.
Olayda ilk belirlemelere göre en az 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin ise yaralandığı açıklandı. New Orleans polisi, yerel halka olay bölgesinden uzak durulması çağrısında bulundu.
ARACINDAN İNEREK ATEŞ AÇTI
Görgü tanıkları yerde yaralı çok sayıda insan gördüklerini aktardı. Tanıklar bir aracın kalabalığa daldığını ve ardından sürücünün insanlara ateş açtığını, bunun üzerine polisin ateşe karşılık verdiğini belirtti.
Yetkililere göre, saldırganın ateş açtığı kişilerden ölen olmadı ancak iki polis memuru yaralandı.
FBI, olay yerinde patlayıcı da bulunduğunu açıkladı.
TERÖR SALDIRISI OLARAK NİTELEDİ
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, çok sayıda bar ve kulübüyle ünlü Bourbon Caddesi giriş çıkışlara kapatıldı.
Olayın ardından açıklama yapan New Orleans Belediye Başkanı, olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi. Soruşturmayı üstlenen FBI ise olayın terör saldırısı olmadığını açıkladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Trafik Kazası
- Dünya
- Abd