SON DAKİKA HABERİ... ABD'de askeri helikopter ile uçak çarpışarak düştü: İşte kuleyle pilotların son konuşması

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı'na iniş için yaklaşan, içinde 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu American Airlines'a ait Bombardier CRJ700 tipi bir yolcu uçağı ile Sikorsky H-60 tipi bir askeri helikopter havada çarpışarak düştü. Askeri helikopterde 3 personel vardı.

Kaza öncesinde, kule ile askeri helikopter arasında şu konuşma geçti:

Kule: PAT 2-5 CRJ görüş alanınızda mı?"



Kule: PAT 2-5 CRJ'nin arkasından geçiyor.

Bu konuşmanın ardından kaza meydana geldi ve alana yaklaşan uçaklar patlamayı rapor etti.

TRUMP KAZAYA İLİŞKİN KUŞKULAR DİLE GETİRDİ

ABD Başkanı Trump, kazanın ardından hemen bilgilendirildi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Trump, uçağın normal şekilde piste yaklaşmasına karşın, "helikopterin uzun süre doğrudan uçağın üzerine gittiğine" dikkat çekti. Trump, kulenin helikoptere uçağı görüp görmediğini sorması yerine, talimat vermesi gerektiğini de belirtti.

NEHİRDEN 18 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Uçağın çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştüğü belirtildi. Nehirde arama kurtarma çalışması başlatıldı. CBS Televizyonu, nehirden 18 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı bilgisini paylaştı.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Donald Trump'ın uçak kazası hakkında bilgilendirildiği belirtildi.



Amerikan Ulusal Havacılık Dairesi, "Kansas'tan kalkan Bombardier tipi yolcu uçağı Ronald Reagan Havalimanı'na yaklaştığı sırada Sikorsky tipi askeri helikopterle çarpışarak düştü." açıklaması yaptı.

UÇAKTA 64 KİŞİ VARDI



American Airlines'a ait bölgesel uçuşlarda kullanılan yolcu uçağında 60 yolcu, 4 mürettebatın olduğu belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, kazayla ilgili "Reagan Havalimanı yakınında çarpışmaya karışan herkes için dua edin. Durumu takip ediyoruz. Şimdilik en iyisini umuyoruz." açıklaması yaptı.



ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Savunma Bakanlığı'nın durumu yakından takip ettiğini belirterek gerektiğinde yardıma hazır olduklarını söyledi.



YETKİLİLERDEN İLK AÇIKLAMA

Washington DC Belediye Başkanı kazanın ardından düzenlenen ilk basın toplantısında konuştu. Kazanın ardından son durum hakkında bilgi verildi.

Ulaştırma Bakanı, kaza hakkında ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü belirterek, "Sahada çalışan ekiplere tam destek sunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Hava koşullarının son derece zorlayıcı olduğu, hava çok soğuk olduğu için kurtarma çalışmalarının zor şartlarda devam ettiği aktarıldı. Uçağın enkazındaki arama çalışmalarına 300 kişilik bir ekibin katıldığı belirtildi.

Havalimanı itfaiye şefi, enkaz alanındaki aktif operasyonun saatlerce sürmesinin beklendiğini aktardı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya'nın devlet haber ajansı TASS, ABD'de düşen uçakta iki eski dünya şampiyonu buz pateni sporcusunun da seyahat ettiğini açıkladı.

55 yaşındaki Naumov ve Shishkova çifti 1994'te düzenlenen artistik buz pateni şampiyonasında zafere uzanmıştı.



Çiftin akıbeti ise henüz bilinmiyor.