SON DAKİKA HABERİ... ABD'de askeri helikopter ile uçak çarpıştı | Trump: Maalesef kurtulan olmadı

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı'na iniş için yaklaşan, içinde 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu American Airlines'a ait Bombardier CRJ700 tipi bir yolcu uçağı ile Sikorsky H-60 tipi bir askeri helikopter havada çarpışarak düştü. Askeri helikopterde 3 personel vardı. Kaza öncesinde, kule ile askeri helikopter arasında şu konuşma geçti: Kule: PAT 2-5 CRJ görüş alanınızda mı?"



Kule: PAT 2-5 CRJ'nin arkasından geçiyor. Bu konuşmanın ardından kaza meydana geldi ve alana yaklaşan uçaklar patlamayı rapor etti.

TRUMP: MAALESEF KURTULAN OLMADI



ABD Başkanı Trump, kazada kurtulan olmadığını açıkladı. Trump, ABD ordusunun detaylı bir çalışma gerçekleştireceğini belirtti. Trump, "Helikopter uçağı görebiliyordu. Olabilecek en açık havaydı ve iniş ışıkları yanıyordu. Bir pilot sorunu olduğunu düşünüyorum. Belki de söylenin tam tersini yapmış olabilir. 1 milyon farklı manevra yapabilirdi." dedi. Trump ayrıca, uçak kazası öncesi pilotlara uyarıların çok geç verildiğini söyledi. NEHİRDEN 28 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI



Uçağın çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştüğü belirtildi. Nehirde arama kurtarma çalışması başlatıldı.Yetkililer, nehirden biri helikopterden olmak üzere 28 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını açıkladı.



Amerikan Ulusal Havacılık Dairesi, "Kansas'tan kalkan Bombardier tipi yolcu uçağı Ronald Reagan Havalimanı'na yaklaştığı sırada Sikorsky tipi askeri helikopterle çarpışarak düştü." açıklaması yaptı.

"HELİKOPTERİN NEDEN ORADA OLDUĞUNU BİLMİYORUZ" American Airlines CEO'su ise, "Uçak piste normal yaklaşım esnasında helikoptere çarptı. Helikopterin neden orada olduğunu bilmiyoruz." açıklamasında bulundu. Kaza öncesinde, kulenin iki hava aracını da uyardığı ancak helikopterin uzun süre doğrudan uçağın üzerine gittiği aktarılmıştı.

KAZADA EŞİNİ KAYBEDEN ADAM KONUŞTU



Kazaya karışan uçakta karısı bulunan Hamaad Raza isimli bir adam, gazetecilere konuştu.



Acılı adam, uçağın inişe çok yakın olduğunu ve eşinin telefonunun çektiğini ve kazadan hemen önce kendisine mesaj atabildiğini aktardı.



Raza, eşiyle son konuşmalarını, "Bana 20 dakika içinde ineceklerini mesaj attı. Diğer mesajlarım ulaşmadı. O zaman bir şeyler olabileceğini anladım." ifadeleriyle anlattı.



Adam karısının iş için Wichita'ya gittiğini ama uçağa binerken hiç rahat hissetmediğini beirterek, "Biz konuşurken birilerinin onu nehirden çıkarması için dua ediyorum. Tek yapabileceğim şey bu, sadece Tanrı'ya dua ediyorum." diye konuştu.



300 KİŞİLİK ARAMA KURTARMA EKİBİ



Washington DC Belediye Başkanı kazanın ardından düzenlenen ilk basın toplantısında konuştu. Kazanın ardından son durum hakkında bilgi verildi.



Hava koşullarının son derece zorlayıcı olduğu, hava çok soğuk olduğu için kurtarma çalışmalarının zor şartlarda devam ettiği aktarıldı. Uçağın enkazındaki arama çalışmalarına 300 kişilik bir ekibin katıldığı belirtildi.



Havalimanı itfaiye şefi, enkaz alanındaki aktif operasyonun saatlerce sürmesinin beklendiğini aktardı.



RUSYA'DAN AÇIKLAMA



Rusya'nın devlet haber ajansı TASS, ABD'de düşen uçakta iki eski dünya şampiyonu buz pateni sporcusunun da seyahat ettiğini açıkladı.



55 yaşındaki Naumov ve Shishkova çifti 1994'te düzenlenen artistik buz pateni şampiyonasında zafere uzanmıştı.



Çiftin akıbeti ise henüz bilinmiyor.



KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?



NTV Washington Telsilcisi Hüseyin Günay kazanın meydana gelişiyle ilgili kritik bilgiler paylaştı. Günay kazanın meydana gelmesinden önce kulenin iki hava aracının pilotuna da ulaştığını belirterek, "Uçağı gördün mü? Helikopteri gördün mü?" diye ikazda bulunduğunu belirtti.



Günay şu bilgileri verdi:



"Uçak ve helikopter çarpışmadan önce kule, hem uçağın hem helikopterin pilotuna ulaşıyor. Ve özellikle "Uçağı gördün mü? Helikopteri gördün mü?" diye soruyor. Ancak 10 saniye sonra özellikle helikopterin içerisinden bir çarpışma anı öncesi kargaşası sesi var ve bir şekilde helikopter pilotunun manevra yapmak istediğini anladığım sözler sarf ediyor. "Dönüyorum, kırmaya çalışıyorum" diyor. Pilot bir müdahalede bulunmaya çalışıyor.



Şunu unutmamak gerekiyor. Yolcu uçaklarının rotası belli, burada rotaya giren helikopter. Washington'da hava sahası çok dar. Benim dinlediğim ses kaydından edinmiş olduğum izlenim bir kaza izlenimi. Ancak bunun için yetkililerin açıklanmasına ihtiyaç var."