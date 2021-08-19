ABD'de bomba yüklü araç ihbarı: Kongre binası boşaltılıyor

SON DAKİKA HABERİ: ABD'de bomba yüklü araç ihbarı üzerine Kongre binası boşaltılıyor.

19.08.2021 - 17:51 | Son Güncelleme : 19.08.2021 - 18:01

ABD'de bomba yüklü araç ihbarı: Kongre binası boşaltılıyor

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Son dakika haberi! ABD Kongre polisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, polis, Kongre Kütüphanesi civarında terk edilmiş halde duran bir kamyonet yüzünden harekete geçti.

İçinde patlayıcı madde olabileceğinden şüphe edilen araçla ilgili güvenlik yetkilileri hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederken, polis güvenlik nedeniyle etrafta bulunan binaları boşalttı.

Associated Press (AP) haber ajansına açıklama yapan yetkililer, aracın içinde patlayıcı olup olmadığına ilişkin çalışmanın halen sürdüğünü bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polisin ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

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