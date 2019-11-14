SON DAKİKA HABERİ: ABD'de okula silahlı saldırı: 2 öğrenci hayatını kaybetti

Son dakika haberi! ABD’nin Californiya eyaletindeki bir okula silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, ABD’nin Santa Clarita kentindeki Seagus Lisesi’nde yaşandı. 2 bin 300 öğrencinin eğitim gördüğü okuldaki bazı öğrenciler güvenlik güçlerince tahliye edildi. Saldırıda iki öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel polis, saldırıyı düzenleyenin 16 yaşında Asya kökenli bir öğrenci olduğunu açıkladı. Saldırganın önce beş öğrenciye ateş açtığı, ardından aynı silahla kendini başından vurduğu belirtildi. Ağır yaralanan saldırganın durumunun kritik olduğu açıklandı.

Saldırıyla ilgili Beyaz Saray’dan da açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.