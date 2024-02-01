SON DAKİKA HABERİ: ABD'den Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı

Son dakika haberi! ABD Başkanı Joe Biden, Batı Şeria'da şiddet olaylarına karışan İsrailli yerleşimcilere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Biden yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli yerleşimci şiddettinin dayanılmaz seviyeye ulaştığını not etti. Kararda, Filistinlilere yönelik zorla yerinden etme ve mala zarar verme gibi eylemlerin hem İsrail hem de tüm Ortadoğu'da güvenlik ve barışı tehlikeye attığı vurgulandı.

Yaptırım listesine ilk etapta 4 İsrailli alındı. Yaptırım hükümleri gereği bu kişilerin varsa Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm mal varlıkları donduruldu. Ayrıca Amerikan vatandaşlarının bu kişilerle ekonomik ilişkide bulunması da yasaklandı.

Konuyla ilgili arka plan toplantısı düzenleyen bir Beyaz Saray yetkilisi ise söz konusu kararname kapsamında isimleri belirtilmeyen 4 kişinin şimdiden yaptırım listesine dahil edildiğini bildirdi.