SON DAKİKA HABERİ: ABD'den Hindistan'a seyahat kısıtlaması

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Hindistan'da son dönemde hızla artan yeni tip Corona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle bu ülkeden ABD'ye seyahatleri kısıtlayacaklarını duyurdu.

30.04.2021 - 21:39

SON DAKİKA HABERİ: ABD'den Hindistan'a seyahat kısıtlaması

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Son dakika haberi! Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin tavsiyesi üzerine, Biden yönetimi Hindistan'dan seyahatleri acil şekilde kısıtlayacak." ifadesini kullandı.


Söz konusu politikanın "sıra dışı şekilde yüksek Covid-19 vakaları" ve Hindistan'daki varyantlar ışığında uygulanacağını belirten Psaki, kısıtlamanın 4 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.

ABD yönetimi dün de Hindistan'a seyahat uyarı seviyesini en üst düzeye çıkarırken, ABD vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

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