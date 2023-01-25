SON DAKİKA HABERİ: ABD'den Ukrayna'ya tank desteği

Alman hükümeti Ukrayna'ya Leopard tanklarının teslimatını onayladı Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 31 adet Abrams tankı gönderileceğini duyurdu.

Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında, tankların Ukrayna'nın topraklarını savunma ve stratejik hedeflerine ulaşma kapasitesini artıracağını kaydeden Biden, "Abrams tankları dünyanın en yetenekli tankları" değerlendirmesinde bulundu.

Biden, tankların bakım ve idaresinin son derece karmaşık olduğunu ve bu kapsamda Ukraynalı askerlere en kısa sürede lojistik, bakım ve tankların kullanımı konusunda eğitim vereceklerini belirtti.



ALMANYA'YA LEOPARD TANKI TEŞEKKÜRÜ



Müttefiklerin Ukrayna'ya yardımlarının da bu kapsamda değerli olduğunu vurgulayan Biden, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını verme kararından dolayı Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'a minnettar olduğunu söyledi.



Biden, "Şansölye'ye liderliği ve Ukrayna'yı desteklemek için ortak çabalarımıza olan kararlı bağlılığı için teşekkür etmek istiyorum" dedi.



Biden, ittifakın diğer üyeleri İngiltere, Hollanda, Kanada, Slovakya, Norveç, Fransa, Polonya, Danimarka, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın yanı sıra Finlandiya'ya da Ukrayna'ya gönderdikleri yardımlar için teşekkür etti.



Müttefiklerle birlikte Ukrayna'ya 8 bin topçu sistem, 2 milyon mermilik mühimmat, 50'den fazla füze sistemi, 3 binden fazla da zırhlı araç desteği sağladıklarını kaydeden Biden, diğer taraftan Rusya'ya yönelik bir taarruz olmadığına, Rus ordusu Rusya'ya dönerse bu savaşın bugün bitebileceğine vurgu yaptı.



Diğer taraftan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bugün doğum günü olduğunu hatırlatan Biden, dün itibarıyla 11. ayını dolduran savaşta Ukrayna'ya olan desteğin sonuna kadar devam edeceğinin altını çizdi.

TANK KURTARMA ARAÇLARI DA GÖNDERİLECEK



İsimlerinin açıklanmasını istemeyen üç üst düzey ABD'li yetkili, düzenledikleri telekonferansta, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tankları teminatıyla ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi.



Yetkililer, bir Ukrayna taburuna denk geldiği için 31 M1 Abrams tankının verileceğini belirterek, bunun yanı sıra ülkeye 8 M88 tank kurtarma aracı da gönderileceğini ifade etti.



"SADECE KENDİ TOPRAKLARINI SAVUNMA KOŞULUYLA VERİLECEK"



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna'ya verilecek tanklar üzerinde de diğer silahlarda olduğu gibi bu ülkenin sadece topraklarını savunmak için kullanması koşulu olduğunu söyledi.



Dışişleri basın toplantısında, bu tankların Kırım'a yönelik bir operasyonda, Rusya topraklarına veya Belarus'taki Rus birliklerine karşı kullanılmasına izin verilip verilmediği soruldu.



Price, bu tankların Ukrayna toprakları dışında kullanılıp kullanılmayacağını söylemedi.



Ancak sözcü, "Sadece ve sadece bir koşul konuldu. Bu da verdiğimiz her şey sadece Ukrayna'nın kendini savunması içindir. Verdiğimiz her şey Ukraynalı ortaklarımızın etkili ve başarılı bir şekilde uluslararası alanda tanınan sınırlarını egemen Ukrayna toprağının parçası olarak savunması içindir" dedi.



ABD'nin bu tankları tedarik etme kararı almakla Rusya'ya karşı ortakları ile birlik içinde olduğunu gösterdiğini söyleyen Price, bu kararın Biden'ın Fransa, Almanya ve İngiltere liderleri ile yaptığı görüşme sonunda geldiğini ifade etti.



Price söz konusu kararın "başarılı", "faydalı" ve "yapıcı" bir diplomasinin sonucu olduğunu söyledi.