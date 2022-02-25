SON DAKİKA HABERİ: AB'den Putin ve Lavrov'a yaptırım

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı olası yeni yaptırım paketine Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u da dahil etmeyi planlıyor.



Batı basınına göre, AB, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarının artması halinde yürürlüğe konmak üzere 3'üncü yaptırım paketi hazırlıyor.



Pakette, Putin ve Lavrov'un AB ülkelerindeki mal varlıklarının dondurulması da söz konusu olacak. Ancak bu kişilere diplomasiye imkan sağlamak için seyahat yasağı getirilmeyecek.



Ayrıca, Rusya'nın enerji ve finans sektörüne daha fazla zarar verecek katı tedbirler uygulanacak .



Halihazırda AB ülkelerinin ilk yaptırım paketi yürürlüğe girmiş durumda. Ayrıca, dün gece AB Liderler Zirvesi'nde ikinci yaptırım paketi de belirlendi. İkinci paketin resmi onay süreci devam ediyor.



AB, ilk paketle, Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıyan karara onay veren Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın 351 üyesine kısıtlayıcı tedbir yürürlüğe aldı.

Donetsk ve Luhansk'taki yasa dışı kararları alan hükümet üyeleri, Rus operasyonlarını mali olarak destekleyen veya bunlarda fayda sağlayan bankalar, iş insanları ve oligarklar ile dezenformasyon kampanyaları yürüten toplam 27 yüksek profilli kişi ve kuruluş yaptırıma tabi tutuldu.



Rus devleti ve hükümetinin AB sermaye ve finans piyasalarına ve hizmetlerine erişimi kısıtlandı.



İnternet Araştırma Ajansı, Rossiya Bank, Promsvyazbank ve Vnesheconombank (VEB.RF) gibi kurumlar da yaptırım listesinde yer aldı.



İkinci paketle de AB, Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda uygulanacak yeni yaptırımlara karar verdi.