SON DAKİKA HABERİ: AB'den Rusya'ya 8. yaptırım paketi teklifi

Son dakika haberi! Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya 8. yaptırım paketi teklifini duyurdu.

Söz konusu paket, bazı Rus mallarına ithalat yasağı ve petrole tavan fiyat uygulanmasını da içeriyor.

AB Komisyonu, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin içeriği konusunda çalışmalarını tamamladı.



Üye ülkeler, Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesi, daha fazla Rus yetkilinin yaptırım listesine eklenmesi, Rusya'dan elmas ve lüks ürün alımının yasaklanması gibi yeni kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmasını istedi.



Rusya ve Ukrayna'nın kontrolünde bulunan topraklardaki son durum.

G7 ülkeleri, eylül başında Rus petrolüne tavan fiyat uygulamayı taahhüt etmiş ancak bu konuda somut adım atılmamıştı. ABD, Avrupa ülkelerinin derhal Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını istiyor.



PUTİN DAHA ÖNCE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise G7 ve AB'nin Rus petrol ve doğal gaz ürünlerine tavan fiyat uygulama planlarına tepki göstererek, "Eğer sözleşmelerimize ve çıkarlarımıza aykırı olursa petrol, doğal gaz veya kömür hiçbir şey göndermeyiz. Batı bize şartlarını dikte edebilecek konumda değil, mantıklı düşünsünler" ifadesini kullanmıştı.



Rusya Savunma Bakanlığı bu sabah kısmi seferberlik ilan ederek, 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını açıklamıştı.