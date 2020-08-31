SON DAKİKA HABERİ: AB'den Türkiye açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin yapılan açıklamada, "Tansiyonu yükselten adımlar yerine Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç var. Türkiye'nin barışçıl bir çözüm bulmasını bekliyouz" denildi.
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NTV Haber 31.08.2020 - 13:40| Son Güncelleme : 31.08.2020 - 13:41
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