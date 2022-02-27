SON DAKİKA HABERİ: AB'den Ukrayna'ya 500 milyon euroluk silah ve ekipman yardımı

SON DAKİKA HABERİ: Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ordusuna 500 milyon euro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacağını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.02.2022 - 22:56 | Son Güncelleme : 27.02.2022 - 23:44

SON DAKİKA HABERİ: AB'den Ukrayna'ya 500 milyon euroluk silah ve ekipman yardımı

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Son dakika haberi! Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya 500 milyon avro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacaklarını duyurdu.

Borrell, Dışişleri Bakanlarının bir hafta içerisinde 4. kez bir araya geldikleri olağanüstü toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

AB Temsilcisi, Birliğin Ukrayna ordusuna 450 milyon euro değerinde silah, 50 milyon euro değerinde koruyucu ekipmanlar gibi askeri malzeme yardımı yapmaya karar verdiğini ve bunun AB tarihinde bir ilk olacağını vurguladı.

Borrell, bunların "Avrupa barış tesisi" fonu ve hükümetlerarası fondan finanse edileceğini belirterek, bunların haricinde birçok üye ülkenin zaten önemli miktarda askeri teçhizatı gönderdiğini kaydetti.

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