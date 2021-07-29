SON DAKİKA HABERİ: ABD'nin Alaska eyaletinde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) yaptığı açıklamada, Alaska Yarımadası'nda 8.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu söyledi.

USGS, depremin 35 km derinlikte olduğunu ekledi.

Alaska Deprem Merkezi'nden sismolog Michael West, "Bu, 1965'ten bu yana Alaska bölgesinde meydana gelen en büyük deprem" dedi.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Pasifik'teki Guam ve Kuzey Mariana Adaları için tsunami uyarısı yayımladı.



Alaska, sismik olarak aktif Pasifik Ateş Çemberinin parçası durumunda bulunurken, bölgede en son 1964 yılında 9,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, meydana gelen deprem ve tsunamide en az 250 kişi hayatını kaybetmişti.





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