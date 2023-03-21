SON DAKİKA HABERİ: Afganistan'da 6,5 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA HABERİ: Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pakistan ve Hindistan'ın çeşitli şehirlerinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi yaralandı.

SON DAKİKA HABERİ: Afganistan'da 6,5 büyüklüğünde deprem
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Son dakika haberi!  Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Curm ilçesi olduğu bildirildi.

Açıklamada, depremin yerin 187,6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Taliban Hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülke genelindeki tüm sağlık merkezlerine hazır olma emri verildi, sarsıntının şiddetli olmasına rağmen şu ana kadar Tahar, Badahşan, Kunduz ve Pencşir vilayetlerinden can kaybıyla ilgili olumsuz bir haber gelmedi." ifadesini kullandı.

Başkent Kabil'de yaklaşık 30 saniye sürdüğü belirtilen depremde insanlar panik içerisinde sokaklara çıktı.

Sosyal medyada şiddetli sarsıntının Pakistan, Hindistan, Tacikistan ve bazı Orta Asya ülkelerinde de güçlü şekilde hissedildiğine dair paylaşımlar yapıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Afganistan'da 6,5 büyüklüğünde deprem - 1

PAKİSTAN'DA ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Ulusal basındaki haberlere göre, deprem, Pakistan'ın başkenti İslamabad ile Lahor, Ravalpindi, Kuetta, Peşaver ve daha birçok şehrinde hissedildi.

Afganistan sınırına yakın bir bölgede yer alan Svat'ta 2 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi yaralandı. Svat'ta tamamen yıkılan veya hasar gören evlerin olduğu belirtiliyor.

Lower Dir bölgesinde bir evin çatısının çökmesi sonucu bir kadın yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

İslamabad'da bazı binalarda çatlaklar oluştu.

Başbakan Şahbaz Şerif ilgili kurumlara muhtemel acil durumlar için hazır olunması talimatını verdi.

SON DAKİKA HABERİ: Afganistan'da 6,5 büyüklüğünde deprem - 2

ULUSAL BASINDA ÇIKAN HABERLERDE DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 6,8

Öte yandan Ulusal basında yer alan haberlerde depremin 6,8 büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

Afganistan'ın doğusunda geçen yıl meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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