SON DAKİKA HABERİ: Afganistan'da 6,5 büyüklüğünde deprem

PAKİSTAN'DA ÖLÜ VE YARALILAR VAR



Ulusal basındaki haberlere göre, deprem, Pakistan'ın başkenti İslamabad ile Lahor, Ravalpindi, Kuetta, Peşaver ve daha birçok şehrinde hissedildi.



Afganistan sınırına yakın bir bölgede yer alan Svat'ta 2 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi yaralandı. Svat'ta tamamen yıkılan veya hasar gören evlerin olduğu belirtiliyor.



Lower Dir bölgesinde bir evin çatısının çökmesi sonucu bir kadın yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.



İslamabad'da bazı binalarda çatlaklar oluştu.



Başbakan Şahbaz Şerif ilgili kurumlara muhtemel acil durumlar için hazır olunması talimatını verdi.



ULUSAL BASINDA ÇIKAN HABERLERDE DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 6,8



Öte yandan Ulusal basında yer alan haberlerde depremin 6,8 büyüklüğünde olduğu ifade edildi.



Afganistan'ın doğusunda geçen yıl meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.