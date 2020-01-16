SON DAKİKA HABERİ: Almanya Dışişleri Bakanı: Hafter Libya'da ateşkes anlaşmasına uymaya hazır

SON DAKİKA HABERİ: Almanya Dışişleri Bakanı, "Hafter Libya'da ateşkes anlaşmasına uymaya hazır" açıklamasını yaptı.

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Hafter Moskova'da ateşkesi neden imzalamadı?

Hafter Moskova'da ateşkesi neden imzalamadı?

Son dakika haberi! Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'da Hafter'in ateşkes anlaşmasına uymaya hazır olduğunu açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Mass, Libya'nın doğusunundaki Bingazi kentine gitti. Ülkenin doğusunu kontrolü altında tutan Halife Hafter ile bir araya geldi. Heiko Mass, Hafter'in ateşkes anlaşmasına bağlı kalmaya hazır olduğunu söyledi.

Mass, Halife Hafter'i Berlin'de pazar günü düzenlenecek Libya Konferansı'na da resmen davet etti. Hafter bu davete olumlu yanıt verdi. Alman medyasına göre Almanya Dışişleri Bakanı, "Hafter, Moskova'daki ateşkes anlaşmasını imzalamasa da ateşkese uyma taahhadünde bulundu. Bu son derece önemli " dedi. 

Türk ve Rus heyetler ile Libya'daki taraflar arasında 13 Ocak'ta Moskova'da görüşmeler gerçekleştirilmişti. Görüşmede Türk heyeti, Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle görüşürken, Rus heyeti ise Hafter ve Tobruk merkezli temsilciler meclisinin başkani Akile Salih'i ikna etmeye çalışmıştı. Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamiş ve Moskova'yı terk etmişti.

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