SON DAKİKA HABERİ: Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı

Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Alman polisi bölgede operasyon başlattığını duyurdu.

Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı öne sürülürken polis, "kurtarma ekiplerinin yolda olduğunu" doğruladı. Saldırıda en az bir kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda yaralı olduğu aktarıldı.

Olay yerinde bulunan görgü tanığı, birçok kişinin yerde yattığını, iki kişinin de hayata döndürülmeye çalışıldığını söyledi.

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Mannheim24 haber sitesinin bildirdiğine göre, siyah bir SUV, merkezi konumdaki Paradeplatz meydanından şehrin simgesi su kulesine doğru yüksek hızla ilerleyerek insanların üzerine sürdü ve birkaç kişinin ağır yaralanmasına neden oldu. Otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığı aktarıldı.

ŞEHİR ALARM DURUMUNDA

Bild'in haberine göre, saldırının ardından şehrin dışına çıkan tüm yollar ve köprüler, silahlı polisler tarafından kontrol ediliyor ve bir helikopter Mannheim üzerinde daireler çiziyor.

ŞEHİR MERKEZİNDEN UZAK DURMA ÇAĞRISI

Sosyal medyada paylaşılan videolarda acil kurtarma görevlilerinin yerde yatan yaralılara doğru koştuğu, halkın ise görünmelerini engellemek için montlarını kaldırdığı görülüyor.



Polis yetkilileri, bölge sakinlerine Mannheim şehir merkezinden uzak durmaları çağrısında bulundu.