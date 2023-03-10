SON DAKİKA HABERİ: Almanya'da kilisede silahlı saldırı: 7 ölü

Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de ağır yaralandı.



Polis ekipleri, saldırgan ya da sadırganların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.



Hamburg polisinden yapılan açıklamada, GroßBorstel semtindeki Deelböge Caddesi'ndeki kilisede ateş açıldığı, saldırı sonrası ölenlerin olduğu, çok sayıda kişinin ağır yaralandığı kaydedildi.



Olayın terör saldırısı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.