SON DAKİKA HABERİ: Almanya'da kilisede silahlı saldırı: 7 ölü

SON DAKİKA HABERİ: Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kilisede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de ağır yaralandı.

SON DAKİKA HABERİ: Almanya'da kilisede silahlı saldırı: 7 ölü
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Son dakika haberi! Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kilisede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, saldırı Yehova Şahitleri'ne ait bir kiliseye düzenlendi. 

SON DAKİKA HABERİ: Almanya'da kilisede silahlı saldırı: 7 ölü - 1

Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de ağır yaralandı.

Polis ekipleri, saldırgan ya da sadırganların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı. 

Hamburg polisinden yapılan açıklamada, GroßBorstel semtindeki Deelböge Caddesi'ndeki kilisede ateş açıldığı, saldırı sonrası ölenlerin olduğu, çok sayıda kişinin ağır yaralandığı kaydedildi.

Olayın terör saldırısı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

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