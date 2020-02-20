SON DAKİKA HABERİ: Almanya'da iki kafeye saldırı: 8 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Saldırganların otomatik silahlarla ateş açtığı iki kafede çok sayıda kişi de ağır yaralandı.

Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı yerde gerçekleşti.



Polis, yerel saatle 22.00 sularında gerçekleşen saldırılarla ilgili arka planın henüz bilinmediğini kaydetti.



Alman güvenlik güçleri 2 kişi olduğu belirtilen ve koyu renk bir araçla kaçan saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.



Görgü tanıkları saldırı sırasındaki panik anında kafede Türkçe konuşan müşterilerin olduğunu söyledi.