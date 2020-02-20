SON DAKİKA HABERİ: Almanya'da iki kafeye saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentinde gerçekleştirilen iki ayrı silahlı saldırıda toplam 9 kişi hayatını kaybetti.



Saldırganların otomatik silahlarla ateş açtığı iki kafede, 5'i ağır çok sayıda kişi de yaralandı.



Alman güvenlik güçlerinin 2 kişi olduğu belirtilen ve koyu renk bir araçla kaçan saldırganları yakalama çalışmaları sürerken, saldırının faillerinden biri olduğu belirtilen kişinin evine operasyon düzenlendi. Bu kişi ile birlikte evdeki bir başka kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı kafede gerçekleşti. İki kafe arasında yaklaşık 2,5 km mesafe bulunduğu, sahiplerinin de farklı kişiler olduğu belirtildi.



Yerel saatle 22.00 sularında gerçekleşen saldırıların nedeniyle ilgili henüz bir açıklama gelmezken; iç hesaplaşma, çete savaşı ya da ırkçılık üzerinde duruluyor.



Öte yandan görgü tanıkları, saldırı sırasındaki panik anında kafede Türkçe konuşan müşterilerin olduğunu söyledi.